Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС

Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС

2025-09-02T12:40:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе - ред.): мы никогда против этого не возражали", - сказал российский лидер.

