https://ria.ru/20250902/putin-2039054573.html
Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС
Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС - РИА Новости, 02.09.2025
Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС
Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:40:00+03:00
2025-09-02T12:40:00+03:00
2025-09-02T12:51:00+03:00
евросоюз
россия
украина
в мире
владимир путин
роберт фицо
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_177:28:3103:1674_1920x0_80_0_0_cd0e84c4f87fc531081fd74c27478f6f.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе - ред.): мы никогда против этого не возражали", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20250902/nato-2039055199.html
россия
украина
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_cef5b2cc68606ac5025f98f072b5e161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, украина, в мире, владимир путин, роберт фицо, пекин
Евросоюз, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Роберт Фицо, Пекин
Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС
Владимир Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС