Путин: словацкие компании с успехом работают в России

Словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики Словакии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики Словакии, заявил президент России Владимир Путин."Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

