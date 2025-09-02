https://ria.ru/20250902/putin-2039048705.html
Путин: словацкие компании с успехом работают в России
Путин: словацкие компании с успехом работают в России
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики Словакии, заявил президент России Владимир Путин."Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
