Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
2025-09-02T05:52:00+03:00
2025-09-02T05:52:00+03:00
2025-09-02T06:29:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал свою рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии, которая стартовала в Доме народных собраний, передает корреспондент РИА Новости. В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз. В составе российской делегации во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, а также министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.В Кремле отмечали, что сегодняшняя трехсторонняя встреча состоится после "большого разрыва", поэтому важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в данном формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
Совместное фотографирование Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнагийн Хурэлсуха
Совместное фотографирование Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнагийн Хурэлсуха
Путин в Доме народных собраний в Пекине, где пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии
Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости
