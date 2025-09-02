https://ria.ru/20250902/putin-2038982872.html

Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине

Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025

Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где во вторник пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T05:50:00+03:00

2025-09-02T05:50:00+03:00

2025-09-02T06:03:00+03:00

в мире

россия

пекин

пакистан

александр вучич

владимир путин

шавкат мирзиеев

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038983706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f16e245d97eda29f2a4c499248a1230a.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где во вторник пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. В Пекине у президента России также запланированы беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем. Путин проведет встречу и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключено, что график контактов российского президента в Китае будет расширяться.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

россия

пекин

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Доме народных собраний в Пекине, где пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-02T05:50 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, пекин, пакистан, александр вучич, владимир путин, шавкат мирзиеев, саммит шос в китае в 2025 году