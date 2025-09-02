https://ria.ru/20250902/putin-2038982872.html
Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где во вторник пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. В Пекине у президента России также запланированы беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем. Путин проведет встречу и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключено, что график контактов российского президента в Китае будет расширяться.
