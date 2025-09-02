Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
05:50 02.09.2025 (обновлено: 06:03 02.09.2025)
Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине
Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где во вторник пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры... РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где во вторник пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. В Пекине у президента России также запланированы беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем. Путин проведет встречу и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключено, что график контактов российского президента в Китае будет расширяться.
Путин в Доме народных собраний в Пекине, где пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии
Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости
Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине

Путин прибыл в Пекин на встречу лидеров России, Китая и Монголии

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где во вторник пройдут трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии и переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.
В Пекине у президента России также запланированы беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем. Путин проведет встречу и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, не исключено, что график контактов российского президента в Китае будет расширяться.
