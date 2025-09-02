Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 02.09.2025 (обновлено: 06:55 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/putin-2038941392.html
Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция
Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2025
Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:00:00+03:00
2025-09-02T06:55:00+03:00
пекин
владимир путин
си цзиньпин
китай
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038940232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67be35d4828ea2876fe63ee55da7eab9.jpg
Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин на саммите ШОС 2 сентября
LIVE: Путин на саммите ШОС 2 сентября
2025-09-02T06:00
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038940232_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_06e1d5c82934e9e24ca1652e0335c1bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, владимир путин, си цзиньпин, китай, саммит шос в китае в 2025 году, видео
Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
2025-09-02T06:00
true
PT1S

Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
 
ПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала