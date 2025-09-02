https://ria.ru/20250902/putin-2038941392.html
Путин проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. РИА Новости, 02.09.2025
Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
