14:31 02.09.2025 (обновлено: 14:37 02.09.2025)
Путин принес соболезнования Пакистану из-за наводнений
в мире
пакистан
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
шос
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране. "Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
в мире, пакистан, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, шос
В мире, Пакистан, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране.
"Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
В мире, Пакистан, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
 
 
