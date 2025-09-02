https://ria.ru/20250902/putin--2039103066.html

Путин принес соболезнования Пакистану из-за наводнений

Путин принес соболезнования Пакистану из-за наводнений - РИА Новости, 02.09.2025

Путин принес соболезнования Пакистану из-за наводнений

Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:31:00+03:00

2025-09-02T14:31:00+03:00

2025-09-02T14:37:00+03:00

в мире

пакистан

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране. "Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250831/pakistan-1956992752.html

пакистан

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, шос