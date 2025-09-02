https://ria.ru/20250902/putin--2039056526.html

Путин заявил, что не собирается критиковать политику НАТО и Евросоюза

Путин заявил, что не собирается критиковать политику НАТО и Евросоюза - РИА Новости, 02.09.2025

Путин заявил, что не собирается критиковать политику НАТО и Евросоюза

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что не собирается критиковать политику НАТО и Евросоюза. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что не собирается критиковать политику НАТО и Евросоюза. "Я не хочу вас ставить в сложное двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза", - сказал Путин. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

