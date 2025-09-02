https://ria.ru/20250902/puteshestviya-2038938281.html

Бархатный сезон: куда поехать на море в России и сколько это стоит

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. В сентябре на российских пляжных курортах открылся бархатный сезон. Вода еще теплая, кафе, дискотеки и развлекательные центры работают, но туристов меньше, чем летом. Где провести осенние каникулы у моря, чем разнообразить отдых в конце сезона и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.Куда поехать осеньюКраснодарский край — традиционный лидер у туристов, желающих отдохнуть в сентябре и октябре. Почти 40 процентов из них купили путевки в этот регион, подсчитали в "Слетать.ру".Доля Крыма — около 12 процентов, столько же путешественников отправится в Кавминводы.Калининградская область и Санкт-Петербург привлекают по восемь процентов отдыхающих. В десятку самых востребованных направлений ранней осенью вошли также Дагестан, Подмосковье, Татарстан, Москва и Алтайский край.Комфортные цены — одно из главных преимуществ таких каникул. Отели на Черноморском побережье снижают стоимость размещения в сентябре на десять-пятнадцать процентов, в октябре размер скидок — до 40 процентов, рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Хорошо бронируют четырех- и пятизвездочные гостиницы с качественным сервисом и развитой инфраструктурой. Немного проседает сегмент бюджетного отдыха в осенний период, делятся наблюдениями в "Русском Экспрессе". А еще осенью чаще, чем летом, туры покупают спонтанно.Сочи вне конкуренцииСочи — самое востребованное направление: туда отправляется примерно половина поклонников пляжного отдыха осенью.Во второй половине сентября недельное проживание в отеле с подогреваемым бассейном, полным пансионом обойдется в сумму от 45 тысяч рублей на двоих, на "все включено" — от 84 тысяч. Наиболее бюджетные варианты размещения предлагают отели, работающие сезонно в Лазаревском районе, подсчитали в компании "Алеан".Стоимость недельного отдыха вдвоем в "четверке" с завтраком и включенным перелетом — от 63,4 тысячи рублей, добавляют в "Слетать.ру".В межсезонье высоким спросом пользуются недавно открывшиеся "пятерки" премиум-сегмента Marine Garden Sochi Hotels and Spa, Mantera Supreme Seaside и Grand Cascade, отмечает коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах. Растущая конкуренция побуждает другие популярные четырех- и пятизвездочные отели повышать стандарты обслуживания, обновлять программы и предлагать скидки до 15 процентов.Кроме того, осенью в Сочи увеличивается интерес к экскурсионным и комбинированным турам, когда отдыхающие часть времени проводят на побережье, а затем едут в горы.Интерес к Анапе растетИз-за экологических проблем летом турпоток в Анапу был ниже ожидаемого. Но путевки на сентябрь бронируются хорошо. "В это время клиенты не планируют купаться в море, на что еще действует запрет, а стремятся продлить лето в хорошем отеле с теплыми бассейнами, активной анимацией и качественным питанием", — пояснили в "Русском Экспрессе".Отдых осенью в Анапе — наиболее бюджетный вариант. Многие гостиницы сохраняют летние скидки и спецпредложения, отмечают в компании "Алеан". К примеру, сэкономить от 30 до 50 процентов предлагают постояльцам отели "Гранд Прибой", Long Beach, La Melia, "Посейдон у моря", санаторий "Парус".Проживание в "четверке" на полном пансионе — от 29 тысяч рублей на двоих за неделю, "все включено" — от 32 тысяч рублей.Большое внимание в межсезонье уделяется культурным мероприятиям и эногастрономическому туризму. Среди главных — Черноморская винная неделя, AnapaVino Trail, кинофестиваль "Киношок".Азовское побережьеВ Азовском море вода остывает быстрее, чем в Черном, поэтому ярко выраженного бархатного сезона нет.Здесь осенью больше актуален не пляжный отдых, а эногастрономический. Так, в Темрюкском районе и Голубицкой гости едут в популярные винодельни "Шато Тамань", "Поместье Голубицкая".Туристы снова выбирают осень в КрымуПо сравнению с прошлым годом спрос на осенний отдых в Крыму вырос на 40 процентов, отмечают в АТОР.Недельный тур с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраком обойдется в сумму от 79 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру". Без учета дороги можно найти размещение в отеле на полном пансионе от 34 тысяч рублей на двоих на неделю, говорят в "Алеан". "Все включено" дороже — от 62 тысяч рублей.Самые востребованные места отдыха на полуострове — окрестности Ялты, высок спрос на санаторный отдых — свободных мест мало, рассказывает Оксана Булах. "В этом году растет интерес к объектам, расположенным недалеко от известных виноделен, это район Судака, Севастополя, Бахчисарая", — добавляет она.На Балтике мест почти не осталосьОсенние каникулы в Калининградской области надо было бронировать заранее. В санаториях и гостиницах среднего ценового сегмента мест почти не осталось. При этом стоимость проживания в этом году увеличилась в среднем на 20 процентов, рассказывают эксперты.В Прибалтике туристы ориентируются на бюджетный отдых, говорит Оксана Булах. "Путешественники выбирают недорогие варианты размещения: к примеру, проживают в Калининграде, что дешевле, чем на пляжном курорте, а до моря добираются примерно за полчаса", — поясняет она.В областном центре дешевле всего бронировать апартаменты без питания — от 19 тысяч рублей на двоих за неделю. Отели с завтраками дороже как минимум в два раза. При трехразовом питании стоимость проживания от 62 тысяч рублей.Если поселиться в курортных Светлогорске или Зеленоградске, то за апартаменты придется отдать от 28 тысяч, а за отель с завтраками — от 39 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеан".Тур с перелетом — от 74 тысяч рублей на двоих, отмечают в "Слетать.ру".

Мария Селиванова

