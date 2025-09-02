На Ямале 20 психологов обучатся помощи участникам СВО в реадаптации
Психологи Ямала начали трёхдневное обучение помощи участникам СВО в реадаптации
© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 сен – РИА Новости. Психологи Ямала начали трёхдневное обучение в рамках проекта "Школа психологической помощи", чтобы освоить методы психологической поддержки и реадаптации участников спецоперации после возвращения домой, сообщает правительство региона.
"Психологи центров соцобслуживания начали обучение в рамках регионального проекта "Школа психологической помощи". В течение трех дней 20 специалистов будут изучать психологические особенности реадаптации и сопровождения участников СВО. Это поможет повысить качество оказания соцпомощи военнослужащим и их семьям", - говорится в сообщении.
Обучение проводит, по данным властей, кандидат психологических наук и клинический психолог Центра медико-психологического сопровождения ФМБА России Сергей Проценко. В ходе тренинга участники изучат нейрофизиологические и психоэмоциональные изменения, возникающие в результате боевых действий, механизмы стресса и посттравматического стрессового расстройства, а также адаптационные изменения личности. Особое внимание будет уделено методам восстановления социальных связей и работе с семьями военнослужащих.
Кроме того, пройти обучение в "Школе психологической помощи" скоро смогут и семьи участников СВО, которых научат помогать своим мужьям и сыновьям, вернувшимся домой.
"В рамках проекта специалисты расскажут, как правильно общаться с людьми, вернувшимися из зоны боевых действий, как понимать их переживания и как помочь им адаптироваться. Каждая участница получит полезные материалы и сможет задать вопросы специалистам. Также можно будет получить индивидуальную консультацию психолога. Главная цель – чтобы в семьях было больше понимания и поддержки", - отмечают в правительстве Ямала.
Уточняется, что о создании ямальского проекта по запуску обучающих курсов для женщин, чьи мужья, сыновья или братья вернулись со спецоперации, впервые заговорили на встрече губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с участниками СВО и их близкими в Ноябрьске во время седьмого "Честного маршрута".
Обновленное здание для бойцов ОМОН открыли на Ямале
20 августа, 15:39