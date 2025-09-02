https://ria.ru/20250902/protsessiya-2039166914.html
В Индонезии прошла процессия в знак примирения протестующих и полиции
ДЖАКАРТА, 2 сен – РИА Новости. Процессия водителей онлайн-сервиса такси прошла в индонезийской столице Джакарте в знак примирения протестующих и полиции, участники демонстрации дарили полицейским белые и розовые розы, обменивались рукопожатиями и обнимались, передает корреспондент РИА Новости. В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. Президент Индонезии Прабово Субианто 31 августа частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев. Во вторник у национального монумента прошла процессия водителей онлайн-сервисов такси, насчитывающая, по оценкам организаторов, более 2 тысяч человек. По бокам маршрута выстроился конвой полицейских. Участники процессии призывали к предотвращению провокаций - они опасались, что за беспорядками и жестокостью во время протестов могут стоять определенные силы, желающие краха индонезийского общества. "Мы миролюбивые люди. Полицейские - наши сограждане. Пришло время оставить вражду", - сказал РИА Новости Камал, один из участников демонстрации. Полицейские и участники процессии обменивались рукопожатиями и обнимались в знак примирения. Водители онлайн-такси дарили полицейским розы. При этом недалеко от места, где проходила процессия, все еще была размещена военная техника. Ранее основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend Шахрул Хайдар Камал заявлял РИА Новости, что недавние беспорядки в Индонезии могут быть организованы Западом. В свою очередь, по мнению бывшего директора Информационно-научного центра министерства общественной безопасности Вьетнама Нгуен Минь Тама, за протестами в Индонезии могут стоять спецслужбы США, а именно ЦРУ.
