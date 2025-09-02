Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области вынесли новый приговор мужчине, въехавшему в толпу - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 02.09.2025 (обновлено: 16:50 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/prigovor-2039157956.html
В Новгородской области вынесли новый приговор мужчине, въехавшему в толпу
В Новгородской области вынесли новый приговор мужчине, въехавшему в толпу - РИА Новости, 02.09.2025
В Новгородской области вынесли новый приговор мужчине, въехавшему в толпу
Суд пересмотрел приговор мужчине, въехавшему на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, и приговорил к 11 годам... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:23:00+03:00
2025-09-02T16:50:00+03:00
происшествия
боровичи
новгородская область
россия
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039158903_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_d3a6a6463f4ece113a4b2def516ead4f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Суд пересмотрел приговор мужчине, въехавшему на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, и приговорил к 11 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Боровичским районным судом установлено, что в ночь на 19 ноября 2023 года 37-летний водитель Mercedes Дмитрий Мамедов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения наехал на людей у ресторана. В результате двое мужчин пострадали, попав под колеса автомобиля. Один получил травмы средней тяжести, другой - тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Коллегия присяжных заседателей в ноябре 2024 года признала подсудимого виновным. Спустя месяц мужчина был приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения. Однако гособвинитель обжаловал приговор, после чего областной суд отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз летом присяжные постановили, что Мамедов виновен в покушении на убийство. Вину в совершении преступления подсудимый не признал. "Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, пп. "а,е,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений)… Суд… назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/avariya-2028745331.html
боровичи
новгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039158903_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ba6b2af502079a5991d8875303dc6c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, боровичи, новгородская область, россия, mercedes
Происшествия, Боровичи, Новгородская область, Россия, Mercedes
В Новгородской области вынесли новый приговор мужчине, въехавшему в толпу

Водитель Mercedes получил 11 лет колонии за наезд на толпу людей в Боровичах

© Фото : пресс-служба судов Новгородской областиДмитрий Мамедов во время оглашения приговора
Дмитрий Мамедов во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : пресс-служба судов Новгородской области
Дмитрий Мамедов во время оглашения приговора
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Суд пересмотрел приговор мужчине, въехавшему на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, и приговорил к 11 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Боровичским районным судом установлено, что в ночь на 19 ноября 2023 года 37-летний водитель Mercedes Дмитрий Мамедов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения наехал на людей у ресторана. В результате двое мужчин пострадали, попав под колеса автомобиля. Один получил травмы средней тяжести, другой - тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.
Коллегия присяжных заседателей в ноябре 2024 года признала подсудимого виновным. Спустя месяц мужчина был приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения. Однако гособвинитель обжаловал приговор, после чего областной суд отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз летом присяжные постановили, что Мамедов виновен в покушении на убийство. Вину в совершении преступления подсудимый не признал.
"Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, пп. "а,е,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений)… Суд… назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - говорится в сообщении.
За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве
12 июля, 13:23
 
ПроисшествияБоровичиНовгородская областьРоссияMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала