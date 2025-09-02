В Новгородской области вынесли новый приговор мужчине, въехавшему в толпу

https://ria.ru/20250902/prigovor-2039157956.html

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Суд пересмотрел приговор мужчине, въехавшему на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, и приговорил к 11 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Боровичским районным судом установлено, что в ночь на 19 ноября 2023 года 37-летний водитель Mercedes Дмитрий Мамедов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения наехал на людей у ресторана. В результате двое мужчин пострадали, попав под колеса автомобиля. Один получил травмы средней тяжести, другой - тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Коллегия присяжных заседателей в ноябре 2024 года признала подсудимого виновным. Спустя месяц мужчина был приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения. Однако гособвинитель обжаловал приговор, после чего областной суд отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз летом присяжные постановили, что Мамедов виновен в покушении на убийство. Вину в совершении преступления подсудимый не признал. "Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, пп. "а,е,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений)… Суд… назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок два года", - говорится в сообщении.

