https://ria.ru/20250902/prigovor-2039027714.html

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" отправится в колонию

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" отправится в колонию - РИА Новости, 02.09.2025

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" отправится в колонию

Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского суда по делу бывшего музыканта Владимира Бурдина, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:04:00+03:00

2025-09-02T11:04:00+03:00

2025-09-02T11:47:00+03:00

культура

происшествия

свердловская область

урал

челябинск

владимир бурдин (музыкант)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026673505_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_9cdb670db2959ce184d087a446b07f76.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского суда по делу бывшего музыканта Владимира Бурдина, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Приговор был обжалован прокурором и адвокатом осужденного. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор первой инстанции без изменений по существу", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Свердловской области. Прокуратура запрашивала для Владимира Бурдина четыре года колонии общего режима. Верх-Исетский районный суд столицы Урала 2 июля приговорил Бурдина к трем годам исправительной колонии с ограничением свободы на 1 год.Владимир Бурдин в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Как заявлял потерпевший Алексей Кривокорытов в суде, он приехал из Челябинска в Екатеринбург на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В ходе застолья было выпито "около семи литров водки на шесть человек". В какой-то момент потерпевшего ударили кухонным ножом в бок, отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую" и полицию. При этом пострадавший отмечал, что не помнит, кто его ранил.В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что судом было установлено, что в ходе распития спиртных напитков один из товарищей в ответ на оскорбление со стороны Владимира Бурдина ударил того по лицу, повредив очки. Бурдин, взяв кухонный нож, нанес обидчику один удар в живот, причинив ему тяжкий вред здоровью. Двое других присутствовавших отобрали у Бурдина нож и удержали того от дальнейших действий.Сначала свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал, говорил на заседании, что готов выплатить пострадавшему компенсацию. Сам музыкант также пояснял, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как всё произошло. При этом на последнем слове он уже заявлял, что по просьбе одного из свидетелей и "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя. Владимир Бурдин – музыкант, участник первого состава рок-группы "Смысловые галлюцинации", один из ее основателей, после выхода из группы выступал сольно.

https://ria.ru/20250902/akter-2039018775.html

https://ria.ru/20250901/zdorove-2038875888.html

свердловская область

урал

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, урал, челябинск, владимир бурдин (музыкант)