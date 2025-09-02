https://ria.ru/20250902/pozhar-2038983423.html

В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар

В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар - РИА Новости, 02.09.2025

В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар

Крупный пожар произошел в Ярославле, где на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах, сообщает РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T05:55:00+03:00

2025-09-02T05:55:00+03:00

2025-09-02T09:43:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039010950_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_d1c618195913c14e9aca9d4f557bad57.png

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупный пожар произошел в Ярославле, где на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России."В Ярославле МЧС России ликвидирует крупный пожар... на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На месте ЧП работают 68 специалистов и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20250902/pvo-2038968861.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)