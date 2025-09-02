Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 02.09.2025 (обновлено: 09:43 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/pozhar-2038983423.html
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар - РИА Новости, 02.09.2025
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар
Крупный пожар произошел в Ярославле, где на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах, сообщает РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T05:55:00+03:00
2025-09-02T09:43:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039010950_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_d1c618195913c14e9aca9d4f557bad57.png
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупный пожар произошел в Ярославле, где на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России."В Ярославле МЧС России ликвидирует крупный пожар... на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На месте ЧП работают 68 специалистов и 23 единицы техники.
https://ria.ru/20250902/pvo-2038968861.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039010950_15:0:1447:1074_1920x0_80_0_0_a78f0604e99dd983f19a6923a02ee2f0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар

В Ярославле на территории промзоны загорелись аккумуляторные батареи

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в промзоне в Ярославле
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в промзоне в Ярославле - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в промзоне в Ярославле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупный пожар произошел в Ярославле, где на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России.
Ярославле МЧС России ликвидирует крупный пожар... на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На месте ЧП работают 68 специалистов и 23 единицы техники.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух домов
01:35
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала