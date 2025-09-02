https://ria.ru/20250902/pozhar-2038983423.html
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупный пожар произошел в Ярославле, где на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России."В Ярославле МЧС России ликвидирует крупный пожар... на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия на 600 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На месте ЧП работают 68 специалистов и 23 единицы техники.
