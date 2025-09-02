https://ria.ru/20250902/politika-2039048213.html

Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии

Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

