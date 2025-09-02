https://ria.ru/20250902/politika-2039048213.html
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии
2025-09-02T12:23:00+03:00
2025-09-02T12:23:00+03:00
2025-09-02T12:30:00+03:00
словакия
россия
владимир путин
роберт фицо
в мире
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
