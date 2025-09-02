Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 02.09.2025 (обновлено: 12:30 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/politika-2039048213.html
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии - РИА Новости, 02.09.2025
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:23:00+03:00
2025-09-02T12:30:00+03:00
словакия
россия
владимир путин
роберт фицо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_8aff74230a7ddcdfbd374576eadeb0ce.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
https://ria.ru/20250830/evrokomissiya-2038542063.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_cef5b2cc68606ac5025f98f072b5e161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, владимир путин, роберт фицо, в мире
Словакия, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, В мире
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии

Путин: РФ ценит независимую внешнюю политику премьера Словакии Фицо

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу"
30 августа, 17:08
 
СловакияРоссияВладимир ПутинРоберт ФицоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала