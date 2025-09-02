https://ria.ru/20250902/politika-2038986734.html

Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая

Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая - РИА Новости, 02.09.2025

Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая

Под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02

2025-09-02T06:12:00+03:00

2025-09-02T06:52:00+03:00

россия

монголия

китай

си цзиньпин

в мире

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, КНР и Монголии в Пекине."В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды. Успешно реализуется среднесрочная дорожная карта трехстороннего сотрудничества, неуклонно растет трехсторонний товарооборот, последовательно углубляется торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", - заявил он.

россия

монголия

китай

