Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
Под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, КНР и Монголии в Пекине."В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды. Успешно реализуется среднесрочная дорожная карта трехстороннего сотрудничества, неуклонно растет трехсторонний товарооборот, последовательно углубляется торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", - заявил он.
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество России, Монголии и Китая углубляется