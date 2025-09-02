Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
06:12 02.09.2025 (обновлено: 06:52 02.09.2025)
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, КНР и Монголии в Пекине."В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды. Успешно реализуется среднесрочная дорожная карта трехстороннего сотрудничества, неуклонно растет трехсторонний товарооборот, последовательно углубляется торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", - заявил он.
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая

Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество России, Монголии и Китая углубляется

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, КНР и Монголии в Пекине.
"В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды. Успешно реализуется среднесрочная дорожная карта трехстороннего сотрудничества, неуклонно растет трехсторонний товарооборот, последовательно углубляется торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", - заявил он.
