Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается", - сказал Вильфанд. По его словам, небольшие дожди прогнозируются только в Костромской и Ярославской областях. Также осадки ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, отметил метеоролог.

