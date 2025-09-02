Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/pogoda-2038970098.html
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю - РИА Новости, 02.09.2025
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T01:45:00+03:00
2025-09-02T01:45:00+03:00
общество
ярославская область
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a53e090e895ddf700fa8412faa7c5249.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается", - сказал Вильфанд. По его словам, небольшие дожди прогнозируются только в Костромской и Ярославской областях. Также осадки ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, отметил метеоролог.
https://ria.ru/20250829/vilfand-2038307928.html
https://ria.ru/20250818/pogoda-2035966392.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_743c813574c7a8e3a379406a4be88f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Ярославская область, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

В Центральной России почти всю неделю не будет дождей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается", - сказал Вильфанд.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью
29 августа, 13:05
По его словам, небольшие дожди прогнозируются только в Костромской и Ярославской областях.
Также осадки ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, отметил метеоролог.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
18 августа, 03:45
 
ОбществоЯрославская областьРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала