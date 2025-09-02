https://ria.ru/20250902/pogoda-2038970098.html
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю - РИА Новости, 02.09.2025
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается", - сказал Вильфанд. По его словам, небольшие дожди прогнозируются только в Костромской и Ярославской областях. Также осадки ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, отметил метеоролог.
