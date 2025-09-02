Поезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин

https://ria.ru/20250902/poezd-2039030525.html
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап."Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов мск - ред.) ", - говорится в сообщении Рёнхап.Лидер КНДР отправился в Китай с визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
