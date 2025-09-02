Рейтинг@Mail.ru
Поезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин - РИА Новости, 02.09.2025
11:17 02.09.2025 (обновлено: 11:35 02.09.2025)
Поезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин
Поезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин
Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап."Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов мск - ред.) ", - говорится в сообщении Рёнхап.Лидер КНДР отправился в Китай с визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап.
"Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов мск - ред.) ", - говорится в сообщении Рёнхап.
Лидер КНДР отправился в Китай с визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
Торжественная церемония вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
22 августа, 04:06
 
