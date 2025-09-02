https://ria.ru/20250902/podmoskove-2039169122.html

Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.09.2025

Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T17:07:00+03:00

2025-09-02T17:07:00+03:00

2025-09-02T17:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d347f4f9af92f179b5f69781fc5d7fc5.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребёнка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях – бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли 916 тысяч детей, из них 613 тысяч – в образовательных учреждениях", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Выявление заболеваний на ранних стадиях и назначение своевременного лечения являются основной задачей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В пресс-службе отмечают, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.

https://ria.ru/20250902/ovoschi-2039162576.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дети