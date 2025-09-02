Рейтинг@Mail.ru
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Новости Подмосковья
 
17:07 02.09.2025
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребёнка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях – бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли 916 тысяч детей, из них 613 тысяч – в образовательных учреждениях", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Выявление заболеваний на ранних стадиях и назначение своевременного лечения являются основной задачей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В пресс-службе отмечают, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.
московская область (подмосковье), дети
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Ребенок на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребёнка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях – бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли 916 тысяч детей, из них 613 тысяч – в образовательных учреждениях", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Выявление заболеваний на ранних стадиях и назначение своевременного лечения являются основной задачей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В пресс-службе отмечают, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.
