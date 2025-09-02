https://ria.ru/20250902/podmoskove-2039169122.html
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.09.2025
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:07:00+03:00
2025-09-02T17:07:00+03:00
2025-09-02T17:07:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d347f4f9af92f179b5f69781fc5d7fc5.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребёнка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях – бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли 916 тысяч детей, из них 613 тысяч – в образовательных учреждениях", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Выявление заболеваний на ранних стадиях и назначение своевременного лечения являются основной задачей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В пресс-службе отмечают, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.
https://ria.ru/20250902/ovoschi-2039162576.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_84163fff81279e0e96ac037be8a37872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети
Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Профосмотры у подмосковных медиков прошли 916 тысяч детей с начала года
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Врачи Подмосковья провели профилактические осмотры 916 тысяч детей с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребёнка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях – бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли 916 тысяч детей, из них 613 тысяч – в образовательных учреждениях", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Выявление заболеваний на ранних стадиях и назначение своевременного лечения являются основной задачей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В пресс-службе отмечают, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.