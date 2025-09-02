Рейтинг@Mail.ru
ВТБ в 1,5 раза нарастил поддержку рыбной отрасли Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2025
11:54 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/podderzhka-2039038462.html
ВТБ в 1,5 раза нарастил поддержку рыбной отрасли Дальнего Востока
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВТБ предоставил предприятиям рыбной промышленности Дальнего Востока 7,3 миллиарда рублей с начала 2025 года, данный показатель 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Заявление прозвучало от члена правления ВТБ Руслана Еременко в преддверии ВЭФ-2025. По его словам, основные регионы поддержки — Камчатка и Приморский край, где наблюдается рост инвестиционной активности и модернизация предприятий. ВТБ нацелен на развитие отрасли через финансирование судостроения, обновление производственных мощностей и создание современной инфраструктуры. Банк содействует реализации масштабных проектов, которые способствуют укреплению рыбной отрасли и развитию экономического потенциала дальневосточных регионов. "Рыбная отрасль – ключевой сектор экономики Дальнего Востока, она обеспечивает устойчивый рост и технологическое обновление регионов. Наша поддержка направлена на обеспечение компаний необходимыми ресурсами для строительства судов, модернизации и расширения производства, что в итоге укрепляет экспортный потенциал страны и создает новые рабочие места", — подчеркнул Еременко.
ВТБ в 1,5 раза нарастил поддержку рыбной отрасли Дальнего Востока

ВТБ в 1,5 раза увеличил поддержку рыбной отрасли ДФО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании
Вывеска ВТБ на здании - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска ВТБ на здании. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВТБ предоставил предприятиям рыбной промышленности Дальнего Востока 7,3 миллиарда рублей с начала 2025 года, данный показатель 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Заявление прозвучало от члена правления ВТБ Руслана Еременко в преддверии ВЭФ-2025. По его словам, основные регионы поддержки — Камчатка и Приморский край, где наблюдается рост инвестиционной активности и модернизация предприятий.
ВТБ нацелен на развитие отрасли через финансирование судостроения, обновление производственных мощностей и создание современной инфраструктуры. Банк содействует реализации масштабных проектов, которые способствуют укреплению рыбной отрасли и развитию экономического потенциала дальневосточных регионов.
"Рыбная отрасль – ключевой сектор экономики Дальнего Востока, она обеспечивает устойчивый рост и технологическое обновление регионов. Наша поддержка направлена на обеспечение компаний необходимыми ресурсами для строительства судов, модернизации и расширения производства, что в итоге укрепляет экспортный потенциал страны и создает новые рабочие места", — подчеркнул Еременко.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВТБ поддержал строительство распределительного центра в Иркутске
29 августа, 16:55
 
