Эксперт объяснила, сколько можно выиграть, отложив выход на пенсию
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Отложить выход на пенсию на несколько лет выгодно тем, у кого сравнительно большая зарплата — так впоследствии можно получить больше, рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.По ее словам, каждый год отложенной пенсии позволяет увеличить ее итоговый размер. Конкретные параметры зависят от величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, он же "баллы") и стоимости самого ИПК на момент принятия решения об отсрочке пенсии. Важен и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.Так, в 2025 году фиксированная выплата составляет 8907,7 рублей, а стоимость ИПК — 145,69 рублей. Если ваш ИПК - 70, то общий размер пенсии составит 70*145,69 + 8907,7 — 19106 рублей. Выйдя на пенсию на год позже, можно с учетом повышающих коэффициентов получать 20318,71 рублей. Если отложить выход на пенсию на пять лет, ее размер составит почти 27 тысяч рублей.Это имеет смысл, если ваша зарплата на уровне средней или выше. "Во-первых, в период работы Вы сохраните высокий уровень дохода. Во-вторых, высокий "белый" доход обеспечивает соответствующие страховые взносы, а значит большой ИПК. Каждый дополнительный год работы будет не только давать Вам повышающий коэффициент, но и значительный рост самого ИПК, что уже позволит увеличить будущую пенсию кратно", — заключила Мусиенко.
