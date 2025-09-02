Патрушев рассказал о якобы пацифизме Токио
Патрушев заявил, что декларируемый Токио пацифизм остался на бумаге
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
© Sputnik / Виктор Толочко
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Декларируемый Токио пацифизм остался лишь на бумаге, Япония планомерно отстраивает мощный сверхсовременный подводный флот, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Декларируемый Токио пацифизм остался только на бумаге. Судите сами. В японском флоте имеются так называемые эсминцы-вертолетоносцы. Казалось бы, их основное предназначение - противолодочная оборона. Однако, на самом деле, это настоящие авианосцы, способные принимать новейшие истребители типа американских F-35. Токио планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября.
Патрушев выразил надежду, что "в японских элитах возобладает здравый смысл, и они прекратят проводить самоубийственную политику милитаризации, бряцать оружием в сторону двух мощнейших сопредельных держав - России и Китая".