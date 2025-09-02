https://ria.ru/20250902/patrushev-2038985594.html

Патрушев рассказал о якобы пацифизме Токио

Патрушев рассказал о якобы пацифизме Токио - РИА Новости, 02.09.2025

Патрушев рассказал о якобы пацифизме Токио

Декларируемый Токио пацифизм остался лишь на бумаге, Япония планомерно отстраивает мощный сверхсовременный подводный флот, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T06:09:00+03:00

2025-09-02T06:09:00+03:00

2025-09-02T06:09:00+03:00

в мире

россия

токио

япония

николай патрушев

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Декларируемый Токио пацифизм остался лишь на бумаге, Япония планомерно отстраивает мощный сверхсовременный подводный флот, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Декларируемый Токио пацифизм остался только на бумаге. Судите сами. В японском флоте имеются так называемые эсминцы-вертолетоносцы. Казалось бы, их основное предназначение - противолодочная оборона. Однако, на самом деле, это настоящие авианосцы, способные принимать новейшие истребители типа американских F-35. Токио планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября. Патрушев выразил надежду, что "в японских элитах возобладает здравый смысл, и они прекратят проводить самоубийственную политику милитаризации, бряцать оружием в сторону двух мощнейших сопредельных держав - России и Китая".

https://ria.ru/20250902/nato-2038984094.html

россия

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, токио, япония, николай патрушев, f-35