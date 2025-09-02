https://ria.ru/20250902/parubiy-2039040630.html

Экс-премьер Украины усомнился, что убийство Парубия готовили профессионалы

Экс-премьер Украины усомнился, что убийство Парубия готовили профессионалы - РИА Новости, 02.09.2025

Экс-премьер Украины усомнился, что убийство Парубия готовили профессионалы

Ликвидацию экс-спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО вряд ли готовили профессионалы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:05:00+03:00

2025-09-02T12:05:00+03:00

2025-09-02T12:05:00+03:00

в мире

украина

львов

тернопольская область

андрей парубий

николай азаров (политик)

надежда савченко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96923/10/969231049_0:1:750:423_1920x0_80_0_0_2d76ec157b69556015d349aba7332118.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ликвидацию экс-спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО вряд ли готовили профессионалы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия не было профессиональным убийством, это не готовили профессионалы. Из Львова этот человек поехал не куда-нибудь, а через Тернопольскую область в Хмельницкую область. Это надо быть сумасшедшим. Совершив покушение на Парубия, а это одиозная фигура, нацистская, бандеровская, проезжать через бандеровские области, когда до границы с Польшей, например, 75 километров максимум? Да и интерьер хаты, где его задержали, не свидетельствует о том, что это было что-то серьезное, солидное", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Если бы ликвидация Парубия серьезно готовилась, у исполнителя были бы солидные документы и гарантированный отход, отметил политик. "Еще до всяких перехватов он мог бы 70 километров проехать, его никто бы не хватился. Да и какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти? Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально – что это российский след, что подготовлено аккуратно", - резюмировал Азаров. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

https://ria.ru/20250901/parubiy-2038840824.html

https://ria.ru/20250901/parubiy-2038838246.html

https://ria.ru/20250830/parubiy-2038583358.html

украина

львов

тернопольская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, львов, тернопольская область, андрей парубий, николай азаров (политик), надежда савченко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, убийство парубия во львове