Экс-премьер Украины усомнился, что убийство Парубия готовили профессионалы

12:05 02.09.2025
в мире
украина
львов
тернопольская область
андрей парубий
николай азаров (политик)
надежда савченко
верховная рада украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ликвидацию экс-спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО вряд ли готовили профессионалы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия не было профессиональным убийством, это не готовили профессионалы. Из Львова этот человек поехал не куда-нибудь, а через Тернопольскую область в Хмельницкую область. Это надо быть сумасшедшим. Совершив покушение на Парубия, а это одиозная фигура, нацистская, бандеровская, проезжать через бандеровские области, когда до границы с Польшей, например, 75 километров максимум? Да и интерьер хаты, где его задержали, не свидетельствует о том, что это было что-то серьезное, солидное", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Если бы ликвидация Парубия серьезно готовилась, у исполнителя были бы солидные документы и гарантированный отход, отметил политик. "Еще до всяких перехватов он мог бы 70 километров проехать, его никто бы не хватился. Да и какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти? Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально – что это российский след, что подготовлено аккуратно", - резюмировал Азаров. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
1920
1080
true
1920
1440
true
в мире, украина, львов, тернопольская область, андрей парубий, николай азаров (политик), надежда савченко, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Львов, Тернопольская область, Андрей Парубий, Николай Азаров (политик), Надежда Савченко, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Убийство Парубия во Львове
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ликвидацию экс-спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО вряд ли готовили профессионалы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия не было профессиональным убийством, это не готовили профессионалы. Из Львова этот человек поехал не куда-нибудь, а через Тернопольскую область в Хмельницкую область. Это надо быть сумасшедшим. Совершив покушение на Парубия, а это одиозная фигура, нацистская, бандеровская, проезжать через бандеровские области, когда до границы с Польшей, например, 75 километров максимум? Да и интерьер хаты, где его задержали, не свидетельствует о том, что это было что-то серьезное, солидное", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Если бы ликвидация Парубия серьезно готовилась, у исполнителя были бы солидные документы и гарантированный отход, отметил политик.
"Еще до всяких перехватов он мог бы 70 километров проехать, его никто бы не хватился. Да и какой профессионал стал бы восемь раз стрелять в спину человеку, когда он упал, и тот мог спокойно подойти? Есть такие моменты, которые настораживают против версии, которая продвигается официально – что это российский след, что подготовлено аккуратно", - резюмировал Азаров.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
В миреУкраинаЛьвовТернопольская областьАндрей ПарубийНиколай Азаров (политик)Надежда СавченкоВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
