Премьер Пакистана ответил на приглашение Путина приехать в Россию - РИА Новости, 02.09.2025
14:31 02.09.2025 (обновлено: 14:47 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/pakistan-2039103310.html
Премьер Пакистана ответил на приглашение Путина приехать в Россию
Премьер Пакистана ответил на приглашение Путина приехать в Россию - РИА Новости, 02.09.2025
Премьер Пакистана ответил на приглашение Путина приехать в Россию
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что будет рад приехать с визитом в Россию. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:31:00+03:00
2025-09-02T14:47:00+03:00
пакистан
россия
в мире
шехбаз шариф
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039105260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e119b47fbaf10050eb5303b8f8b4305b.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что будет рад приехать с визитом в Россию."Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", - заявил Шариф на встрече с Путиным в Пекине.
https://ria.ru/20250831/pakistan-1956992752.html
пакистан
россия
москва
пакистан, россия, в мире, шехбаз шариф, владимир путин, москва
Пакистан, Россия, В мире, Шехбаз Шариф, Владимир Путин, Москва
Премьер Пакистана ответил на приглашение Путина приехать в Россию

Премьер Пакистана Шариф поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что будет рад приехать с визитом в Россию.
"Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", - заявил Шариф на встрече с Путиным в Пекине.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Пакистана
31 августа, 15:47
31 августа, 15:47
 
ПакистанРоссияВ миреШехбаз ШарифВладимир ПутинМосква
 
 
