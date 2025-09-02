https://ria.ru/20250902/pakistan-2039103310.html
Премьер Пакистана ответил на приглашение Путина приехать в Россию
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что будет рад приехать с визитом в Россию."Благодарю вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней", - заявил Шариф на встрече с Путиным в Пекине.
