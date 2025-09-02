https://ria.ru/20250902/pakistan-2039101530.html

Премьер Пакистана отметил вклад Путина в улучшение отношений с Россией

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Отношения Пакистана и России только улучшаются в последние годы благодаря личной заинтересованности российского лидера Владимира Путина, Исламабад настроен на укрепление двусторонних связей, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф."Наши отношения только улучшаются на протяжении последних многих лет благодаря вашей личной приверженности, вашей личной заинтересованности во многом. И хотел бы также сказать, что я решительно настроен на укрепление наших двусторонних связей. Мне кажется, что мы движемся в верном направлении", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.

Ольга Фомченкова

