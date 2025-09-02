Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана отметил вклад Путина в улучшение отношений с Россией
14:28 02.09.2025 (обновлено: 14:37 02.09.2025)
Премьер Пакистана отметил вклад Путина в улучшение отношений с Россией
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Отношения Пакистана и России только улучшаются в последние годы благодаря личной заинтересованности российского лидера Владимира Путина, Исламабад настроен на укрепление двусторонних связей, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф."Наши отношения только улучшаются на протяжении последних многих лет благодаря вашей личной приверженности, вашей личной заинтересованности во многом. И хотел бы также сказать, что я решительно настроен на укрепление наших двусторонних связей. Мне кажется, что мы движемся в верном направлении", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.
в мире, пакистан, россия, исламабад, владимир путин, шехбаз шариф
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад, Владимир Путин, Шехбаз Шариф
© AP Photo / Sergei GritsПремьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
© AP Photo / Sergei Grits
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Отношения Пакистана и России только улучшаются в последние годы благодаря личной заинтересованности российского лидера Владимира Путина, Исламабад настроен на укрепление двусторонних связей, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
"Наши отношения только улучшаются на протяжении последних многих лет благодаря вашей личной приверженности, вашей личной заинтересованности во многом. И хотел бы также сказать, что я решительно настроен на укрепление наших двусторонних связей. Мне кажется, что мы движемся в верном направлении", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.
В миреПакистанРоссияИсламабадВладимир ПутинШехбаз Шариф
 
 
