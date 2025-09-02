Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на успешное преодоление Пакистаном природных бедствий - РИА Новости, 02.09.2025
14:25 02.09.2025 (обновлено: 14:30 02.09.2025)
Путин выразил надежду на успешное преодоление Пакистаном природных бедствий
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Пакистан справится со всеми трудностями, с которыми страна столкнулась из-за катаклизмов. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Пакистан справится со всеми трудностями, с которыми страна столкнулась из-за катаклизмов."Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник президент Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Путин выразил надежду на успешное преодоление Пакистаном природных бедствий

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Пакистан справится со всеми трудностями, с которыми страна столкнулась из-за катаклизмов.
"Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник президент Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф перед началом переговоров в Китае
Путин провел встречу с премьером Пакистана
Вчера, 14:22
 
Пакистан Владимир Путин В мире Китай Россия ШОС
 
 
