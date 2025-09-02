https://ria.ru/20250902/otvetstvennost-2038973011.html

В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии

В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии - РИА Новости, 02.09.2025

В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии

Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующее мероприятие содержится в плане по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. В нем отражены мероприятия на 2025-2030 годы. Одно из них - "введение административной ответственности за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения" - запланировано на 2026 год. Должен быть подготовлен соответствующий проект федерального закона, ответственные исполнители - Минсельхоз и Россельхознадзор. С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования, согласно которым ряд ветеринарных препаратов, в том числе антибактериальных, должны отпускаться только по рецепту. Соответствующие нормы содержатся в приказе Минсельхоза от 2022 года.

