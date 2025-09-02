Рейтинг@Mail.ru
В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии - РИА Новости, 02.09.2025
02:58 02.09.2025
В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии
общество
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующее мероприятие содержится в плане по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. В нем отражены мероприятия на 2025-2030 годы. Одно из них - "введение административной ответственности за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения" - запланировано на 2026 год. Должен быть подготовлен соответствующий проект федерального закона, ответственные исполнители - Минсельхоз и Россельхознадзор. С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования, согласно которым ряд ветеринарных препаратов, в том числе антибактериальных, должны отпускаться только по рецепту. Соответствующие нормы содержатся в приказе Минсельхоза от 2022 года.
общество, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Общество, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
© Getty Images / RossHelenВетеринар осматривает ягненка
Ветеринар осматривает ягненка. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее мероприятие содержится в плане по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года.
В нем отражены мероприятия на 2025-2030 годы. Одно из них - "введение административной ответственности за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения" - запланировано на 2026 год.
Должен быть подготовлен соответствующий проект федерального закона, ответственные исполнители - Минсельхоз и Россельхознадзор.
С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования, согласно которым ряд ветеринарных препаратов, в том числе антибактериальных, должны отпускаться только по рецепту. Соответствующие нормы содержатся в приказе Минсельхоза от 2022 года.
