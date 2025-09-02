Отношение к Путину на мировой арене изменилось, пишет NYT
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым, другие лидеры охотно проводят встречи с ним, пишет газета New York Times по итогам саммита ШОС.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
"Путина на мировой арене встречают с возрастающей теплотой. Евразийские лидеры охотно встречались с российским лидером на саммите на этой неделе", - говорится в публикации издания.
Как ранее заявил РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань, прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.