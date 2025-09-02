https://ria.ru/20250902/otdykh-2038982490.html
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на черноморском побережье
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на черноморском побережье - РИА Новости, 02.09.2025
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на черноморском побережье
Бархатный сезон на черноморском побережье начнется в конце недели и, скорее всего, продлится дольше обычного - до десятых чисел октября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бархатный сезон на черноморском побережье начнется в конце недели и, скорее всего, продлится дольше обычного - до десятых чисел октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В конце недели начнется бархатный сезон, потому что уже не прогнозируется 30-градусная жара. Бархатный сезон - это ситуация, когда температура воздуха и воды не очень отличаются друг от друга, и они комфортные. То есть нет жары, с одной стороны, и вода - не холодная", - сказал Вильфанд. По его словам, на черноморском побережья Краснодарского края в конце недели ожидается 25-30 градусов днем и 18-20 – ночью. При этом температура воды в районе Сочи сейчас - 27 градусов, в районе Анапы, Геленджика, Туапсе - 25-26 градусов. "По предварительным расчетам, вода не только на поверхности, но и в глубинах хорошо прогрета. Это означает, что она будет длительное время отдавать тепло в атмосферу, и поэтому в этом году бархатный сезон прогнозируется несколько дольше обычного - не только конец сентября, но и первую декаду октября тоже захватит", - сообщил метеоролог. Вильфанд отметил, что при этом есть вероятность вторжения холодных воздушных масс.
