Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев

Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2025

Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев

Япония способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

2025-09-02T10:02:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Япония способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Учитывая её (Японии - ред.) технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет. Японские СМИ уже открыто пишут, что страна накопила большие запасы плутония, пригодного для военных целей", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. По его словам, мало кто сегодня вспоминает о том, что собственная ядерная программа была у Токио еще во время Второй мировой войны, но разгром Японии в 1945 году приостановил эту программу на многие годы. "Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о её достижениях в освоении космического пространства", - добавил Патрушев.

