https://ria.ru/20250902/ogloblin-2039141103.html

Экс-генерал Оглоблин спокойно отреагировал на приговор

Экс-генерал Оглоблин спокойно отреагировал на приговор - РИА Новости, 02.09.2025

Экс-генерал Оглоблин спокойно отреагировал на приговор

Лишенный звания генерал-майор Александр Оглоблин спокойно отреагировал на приговор 235-го гарнизонного военного суда, который назначил ему девять лет колонии... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:31:00+03:00

2025-09-02T15:31:00+03:00

2025-09-02T15:31:00+03:00

происшествия

александр оглоблин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008454347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8627214ac7c1c51381730076accbbdbd.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майор Александр Оглоблин спокойно отреагировал на приговор 235-го гарнизонного военного суда, который назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей за получение взятки от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к девяти годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.

https://ria.ru/20250901/ivanov-2038898535.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр оглоблин