Экс-генерал Оглоблин спокойно отреагировал на приговор

происшествия
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майор Александр Оглоблин спокойно отреагировал на приговор 235-го гарнизонного военного суда, который назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей за получение взятки от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к девяти годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.
