Экс-генерал Оглоблин спокойно отреагировал на приговор - РИА Новости, 02.09.2025
15:31 02.09.2025
Экс-генерал Оглоблин спокойно отреагировал на приговор
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майор Александр Оглоблин спокойно отреагировал на приговор 235-го гарнизонного военного суда, который назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей за получение взятки от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к девяти годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.
происшествия, александр оглоблин
Происшествия, Александр Оглоблин
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майор Александр Оглоблин спокойно отреагировал на приговор 235-го гарнизонного военного суда, который назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов 400 тысяч рублей за получение взятки от пермского завода "Телта", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к девяти годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.
Мария Китаева - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Гражданская жена Иванова попросила вернуть изъятые у семьи деньги
1 сентября, 16:49
 
