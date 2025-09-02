https://ria.ru/20250902/ogloblin--2039112416.html

Осужденный бывший генерал-майор Оглоблин просил отправить его на СВО

Осужденный бывший генерал-майор Оглоблин просил отправить его на СВО

Осужденный бывший генерал-майор Оглоблин просил отправить его на СВО

Лишенный звания генерал-майора Александр Оглоблин просил отправить его на СВО около 10 раз, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Довгань.

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майора Александр Оглоблин просил отправить его на СВО около 10 раз, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Довгань."Он порядка 10 раз писал заявление об отправке на СВО и получал отказы", - сказал собеседник агентства.Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 9 годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.

