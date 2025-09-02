Рейтинг@Mail.ru
Осужденный бывший генерал-майор Оглоблин просил отправить его на СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 02.09.2025 (обновлено: 17:17 02.09.2025)
Осужденный бывший генерал-майор Оглоблин просил отправить его на СВО
Лишенный звания генерал-майора Александр Оглоблин просил отправить его на СВО около 10 раз, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Довгань. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майора Александр Оглоблин просил отправить его на СВО около 10 раз, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Довгань."Он порядка 10 раз писал заявление об отправке на СВО и получал отказы", - сказал собеседник агентства.Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 9 годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.
александр оглоблин, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Оглоблин, Общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лишенный звания генерал-майора Александр Оглоблин просил отправить его на СВО около 10 раз, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Довгань.
"Он порядка 10 раз писал заявление об отправке на СВО и получал отказы", - сказал собеседник агентства.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 9 годам колонии и штрафу 12 миллионов 400 тысяч рублей, а также лишил звания генерал-майора.
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
23 августа
