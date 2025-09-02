https://ria.ru/20250902/oborona-2039144093.html

Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

2025-09-02

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Штурмовые отряды русской армии прорвали хорошо укрепленный участок линии обороны ВСУ севернее Работино и продвинулись к окрестностям Новоданиловки", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, ВС РФ смогли вскрыть линию обороны с минными полями и прошли вглубь обороны ВСУ. Минобороны России во вторник объявило, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам в районах сел Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.

