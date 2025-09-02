Рейтинг@Mail.ru
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 02.09.2025
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Штурмовые отряды русской армии прорвали хорошо укрепленный участок линии обороны ВСУ севернее Работино и продвинулись к окрестностям Новоданиловки", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, ВС РФ смогли вскрыть линию обороны с минными полями и прошли вглубь обороны ВСУ. Минобороны России во вторник объявило, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам в районах сел Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее Работино

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Штурмовые отряды русской армии прорвали хорошо укрепленный участок линии обороны ВСУ севернее Работино и продвинулись к окрестностям Новоданиловки", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, ВС РФ смогли вскрыть линию обороны с минными полями и прошли вглубь обороны ВСУ.
Минобороны России во вторник объявило, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам в районах сел Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.
