В Нидерландах заявили об изменении требований Киева к Гааге

Тиммерманс: Украина теперь вместо оружия просит у Нидерландов денег
ГААГА, 2 сен - РИА Новости. Лидер крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Франс Тиммерманс по итогам поездки в Киев заявил, что требования украинцев относительно помощи изменились: они больше не просят у Гааги истребителей F-16 или танков, они просят денег.
Тиммерманс ранее побывал с трехдневным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским, министрами иностранных дел и обороны Украины, а также с оппозиционными депутатами.
"Украинцы теперь просят нечто иное. Они больше не просят F-16 или танки. Они просят денег, чтобы самим производить беспилотники вместе с нами и другими странами. Они просят денег, чтобы продолжать платить своим солдатам, потому что им нужно содержать постоянную армию", - заявил лидер оппозиционного блока в интервью газете Trouw.
По его словам, требования Киева изменились, и Нидерландам "придётся на это отреагировать".
В мае минобороны Нидерландов сообщило о поставке Украине последней партии из 24 обещанных ей истребителей F-16.
В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщал, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
