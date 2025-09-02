https://ria.ru/20250902/nauka-2037839034.html

В Туле нашли способ предсказывать сердечно-сосудистые катастрофы

2025-09-02T09:00:00+03:00

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Снизить смертность от инфарктов и инсультов, а также улучшить их профилактику позволит новый показатель роли хронического стресса, предложенный учеными ТулГУ. Разработка подтверждена патентом, сообщили в пресс-службе вуза.Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин смертности в мире, а хронический стресс (длительное состояние напряжения, при котором организм не успевает восстановиться) является значимым фактором их развития. Однако до сих пор его роль в развитии таких заболеваний почти не принималась во внимание, рассказали в Тульском государственном университете (ТулГУ).Это связно с тем, что шкала SCORE, используемая для диагностики сердечно-сосудистого риска, учитывает лишь пол, возраст, артериальное давление, уровень холестерина в крови и факт курения.Специалисты вуза впервые в мире создали технологию, которая, по их словам, объективно учитывает влияние хронического стресса на развитие инфаркта и инсульта.Предложенный подход основан на выявленном учеными показателе, который называется "стрессовый сердечно-сосудистый риск" (СССР). Его удалось получить, просчитав математическую зависимость между возникновением инфарктов и инсультов и индексом стрессоустойчивости, запатентованном в ТулГУ ранее.Индекс стрессоустойчивости объединяет показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной нервной систем, отражая их взаимосвязь при стрессе, рассказали авторы исследования. Он был получен на основании анализа обследований более 2500 человек с помощью специального российского аппаратно-программного комплекса.Затем ученые проанализировали данные о смертельных и несмертельных сердечно-сосудистых событиях (инфарктах и инсультах) у этих пациентов за период с 2014 по 2025 год. Оказалось, что при низком индексе стрессоустойчивости сердечно-сосудистые катастрофы случались значительно чаще, а продолжительность жизни была меньше. Это и позволило разработать формулу нового показателя стрессового сердечно-сосудистого риска (СССР)."Сам по себе стресс — обычное явление нашей жизни. В большинстве случаев изменения в организме, вызванные неблагоприятными воздействиями, направлены на их преодоление. Однако хронический стресс приводит к повышению свертываемости крови и атеросклеротическим бляшкам, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний", — рассказал руководитель исследования, заместитель директора Медицинского института ТулГУ по научной работе Алексей Токарев.Кроме того, хронический стресс провоцирует формирование вредных привычек, что дополнительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты вуза считают, что разработанную технологию необходимо внедрить в мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний наравне с определением уровня холестерина в крови и измерением артериального давления. По их мнению, это улучшит здоровье населения и увеличит продолжительность жизни.В основу работы были положены многолетние фундаментальные и экспериментальные исследования профессора ТулГУ Александра Хадарцева.Исследование выполнено при поддержке гранта правительства Тульской области.

2025

