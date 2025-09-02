https://ria.ru/20250902/nato-2038984094.html

Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот

Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот - РИА Новости, 02.09.2025

Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот

НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, заявил помощник президента России, председатель Морской... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T06:02:00+03:00

2025-09-02T06:02:00+03:00

2025-09-02T06:02:00+03:00

в мире

россия

япония

токио

николай патрушев

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117769/48/1177694886_0:72:2877:1690_1920x0_80_0_0_b5a099b9e786f1c321ec70b4118ccdb8.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира, констатировал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября. "Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы", - отметил Патрушев. "По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны", - сказал помощник главы государства.

https://ria.ru/20250901/nato-2038956124.html

https://ria.ru/20240902/patrushev-1970049839.html

россия

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, токио, николай патрушев, нато