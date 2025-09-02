https://ria.ru/20250902/nato-2038984094.html
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира, констатировал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября. "Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы", - отметил Патрушев. "По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны", - сказал помощник главы государства.
