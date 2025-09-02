Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот
06:02 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/nato-2038984094.html
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот - РИА Новости, 02.09.2025
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот
в мире
россия
япония
токио
николай патрушев
нато
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира, констатировал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября. "Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы", - отметил Патрушев. "По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны", - сказал помощник главы государства.
Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира, констатировал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября.
"Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы", - отметил Патрушев.
"По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны", - сказал помощник главы государства.
