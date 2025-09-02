https://ria.ru/20250902/moshenniki-2039019743.html
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сформулировало пять правил, которые помогут избежать обмана мошенников."Тренируйте насмотренность. Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаете. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует "цифровой иммунитет", — говорится в Telegram-канале ведомства.Телефонный разговор с мошенниками следует прерывать, чтобы разрушить их схему, сделать паузу, не звонить по номерам из СМС, а только по официальным контактам на сайте, напоминают правоохранители.Они также рекомендуют использовать технологии: подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию, обновлять приложения. "Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", — добавили в управлении.Злоумышленники прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть вниманием жертвы, делают ставку на эмоции, отметили киберполицейские."Эмоции сильнее логики: Страх: "Ваш счет взломан, срочно переведите деньги на "безопасный" счет!" Жадность: "Вы выиграли миллион — оплатите комиссию и получите приз". Доверие: звонки "от банка" или даже голос близкого через дипфейк", — привели они примеры. Часто мошенники создают искусственную срочность: говорят, что есть пять минут или карту заблокируют. Так они лишают человека времени на размышления, но именно пауза возвращает способность думать. Еще один прием — информационная перегрузка. Ее создают за счет сложных терминов, длинных инструкций, потока деталей, чтобы мозг не успевал все обработать и человек был податливее к внушению. На такие уловки попадаются даже умные люди, так как эмоции работают быстрее логики, а стресс после контакта с мошенниками может сохраняться несколько дней, отметили в МВД.
