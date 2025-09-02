Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
10:27 02.09.2025 (обновлено: 12:33 02.09.2025)
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы - РИА Новости, 02.09.2025
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сформулировало пять правил, которые помогут... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сформулировало пять правил, которые помогут избежать обмана мошенников."Тренируйте насмотренность. Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаете. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует "цифровой иммунитет", — говорится в Telegram-канале ведомства.Телефонный разговор с мошенниками следует прерывать, чтобы разрушить их схему, сделать паузу, не звонить по номерам из СМС, а только по официальным контактам на сайте, напоминают правоохранители.Они также рекомендуют использовать технологии: подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию, обновлять приложения. "Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", — добавили в управлении.Злоумышленники прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть вниманием жертвы, делают ставку на эмоции, отметили киберполицейские."Эмоции сильнее логики: Страх: "Ваш счет взломан, срочно переведите деньги на "безопасный" счет!" Жадность: "Вы выиграли миллион — оплатите комиссию и получите приз". Доверие: звонки "от банка" или даже голос близкого через дипфейк", — привели они примеры. Часто мошенники создают искусственную срочность: говорят, что есть пять минут или карту заблокируют. Так они лишают человека времени на размышления, но именно пауза возвращает способность думать. Еще один прием — информационная перегрузка. Ее создают за счет сложных терминов, длинных инструкций, потока деталей, чтобы мозг не успевал все обработать и человек был податливее к внушению. На такие уловки попадаются даже умные люди, так как эмоции работают быстрее логики, а стресс после контакта с мошенниками может сохраняться несколько дней, отметили в МВД.
2025
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, мошенники
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, мошенники
Россиянам рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы

МВД России назвало пять правил защиты от манипуляций мошенников

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сформулировало пять правил, которые помогут избежать обмана мошенников.
"Тренируйте насмотренность. Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаете. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует "цифровой иммунитет", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Телефонный разговор с мошенниками следует прерывать, чтобы разрушить их схему, сделать паузу, не звонить по номерам из СМС, а только по официальным контактам на сайте, напоминают правоохранители.
Они также рекомендуют использовать технологии: подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию, обновлять приложения.
"Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его", — добавили в управлении.
Злоумышленники прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть вниманием жертвы, делают ставку на эмоции, отметили киберполицейские.
"Эмоции сильнее логики: Страх: "Ваш счет взломан, срочно переведите деньги на "безопасный" счет!" Жадность: "Вы выиграли миллион — оплатите комиссию и получите приз". Доверие: звонки "от банка" или даже голос близкого через дипфейк", — привели они примеры.
Часто мошенники создают искусственную срочность: говорят, что есть пять минут или карту заблокируют. Так они лишают человека времени на размышления, но именно пауза возвращает способность думать.
Еще один прием — информационная перегрузка. Ее создают за счет сложных терминов, длинных инструкций, потока деталей, чтобы мозг не успевал все обработать и человек был податливее к внушению.
На такие уловки попадаются даже умные люди, так как эмоции работают быстрее логики, а стресс после контакта с мошенниками может сохраняться несколько дней, отметили в МВД.
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Технологиимошенники
 
 
