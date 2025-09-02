В Госдуме прокомментировали визит Путина в Китай
Миронов: Восток показывает Западу, от чего он отказывается, не сотрудничая с РФ
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Страны ШОС и БРИКС дают наглядный пример сотрудничества, за которым будущее, на фоне всего этого Восток показывает Западу, чего тот себя лишает, отказываясь от сотрудничества с Россией, считает глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Китай.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
"Страны ШОС и БРИКС дают наглядный пример сотрудничества, за которым будущее. На фоне всего этого сегодня Восток показывает Западу, чего тот себя лишает, отказываясь от сотрудничества с Россией в условиях многополярного мира", - сказал Миронов РИА Новости.
Главным итогом международных мероприятий в Китае с участием президента РФ Владимира Путина стало оформление многополярного мира, где Россия является одним из основных центров влияния, считает Миронов.
"Россия - уникальная страна на Евразийском континенте, которая объединяет в прямом и переносном смысле многие народы. Мы исторически всегда были готовы к взаимовыгодным отношениям с Западом и Востоком, и долгие годы европейцы строили свое благополучие именно за счет торговли с Россией... Но к действительно равноправным отношениям западные элиты оказались не готовы - им не нужна была сильная Россия. В конечном итоге это привело к конфликту на Украине и разрыву многолетних связей", - подчеркнул парламентарий.
Лидер СРЗП также отметил, что Запад оказался не готов к стремительному развитию своих вчерашних колоний и зависимых стран, а ныне суверенных государств, где проживает большинство населения планеты, в частности Китая и Индии. -0-