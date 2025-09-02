https://ria.ru/20250902/memorandum-2039049475.html
RT и Шанхайская медиагруппа подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. RT и Шанхайская медиагруппа (SMG) заключили меморандум о сотрудничестве в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации (Владимира) Путина в Китайскую Народную Республику... Меморандум о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "ТВ-Новости" (Телевизионный канал Russia Today TV (RTTV) и Шанхайской радиостанцией и телевидением (Шанхайская медиагруппа, SMG)", - говорится в сообщении Кремля. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине. В столице Поднебесной состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.
