Спасатели ищут 58-летнего альпиниста, пропавшего в горах Сочи

Спасатели ищут 58-летнего альпиниста, пропавшего в горах Сочи - РИА Новости, 02.09.2025

Спасатели ищут 58-летнего альпиниста, пропавшего в горах Сочи

Спасатели второй день ведут поиск 58-летнего мужчины, который пропал в горах Сочи в районе хребта Аибга во время похода 31 августа, сообщил южный региональный... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02

2025-09-02T15:56:00+03:00

2025-09-02T16:37:00+03:00

сочи

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151778/11/1517781165_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9cbdeed2781a0cab3e390c11e23a3be7.jpg

СОЧИ, 2 сен - РИА Новости. Спасатели второй день ведут поиск 58-летнего мужчины, который пропал в горах Сочи в районе хребта Аибга во время похода 31 августа, сообщил южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже опытного альпиниста во время группового похода в горах Сочи в районе Черничной тропы - популярного туристического маршрута. Как писали в соцсетях, поход туристы планировали завершить за один день - якобы туристическая группа не готовилась к ночевке, и у них не было специального оборудования, однако впоследствии туристам пришлось заночевать в лесу."Второй день сотрудники южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиск пропавшего в районе хребта Аибга 58-летнего сочинца. 31 августа мужчина на спуске отстал от группы... 1 сентября спасатели южного регионального ПСО МЧС России, краевой службы "Кубань-СПАС" и южного конно-кинологического СЦ МЧС России обследовали указанный район поиска: горно-лесной массив между реками 1-ый и 2-ой Галион. Следов пропавшего не обнаружили. Сегодня поиск продолжается силами спасателей ЮРПСО МЧС России и АСС "Кубань-СПАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале южного регионального поисково-спасательного отряда.По данным ЮРПСО, туристическая группа не регистрировалась в МЧС перед походом. Южный региональный поисково-спасательный отряд уточнил, что спасательные работы ведутся на высоте более 1700 метров, в поисках задействованы десять спасателей и три единицы техники.

