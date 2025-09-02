Спасатели ищут 58-летнего альпиниста, пропавшего в горах Сочи
В горах Сочи в районе хребта Аибга пропал 58-летний альпинист
СОЧИ, 2 сен - РИА Новости. Спасатели второй день ведут поиск 58-летнего мужчины, который пропал в горах Сочи в районе хребта Аибга во время похода 31 августа, сообщил южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о пропаже опытного альпиниста во время группового похода в горах Сочи в районе Черничной тропы - популярного туристического маршрута. Как писали в соцсетях, поход туристы планировали завершить за один день - якобы туристическая группа не готовилась к ночевке, и у них не было специального оборудования, однако впоследствии туристам пришлось заночевать в лесу.
"Второй день сотрудники южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиск пропавшего в районе хребта Аибга 58-летнего сочинца. 31 августа мужчина на спуске отстал от группы... 1 сентября спасатели южного регионального ПСО МЧС России, краевой службы "Кубань-СПАС" и южного конно-кинологического СЦ МЧС России обследовали указанный район поиска: горно-лесной массив между реками 1-ый и 2-ой Галион. Следов пропавшего не обнаружили. Сегодня поиск продолжается силами спасателей ЮРПСО МЧС России и АСС "Кубань-СПАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале южного регионального поисково-спасательного отряда.
По данным ЮРПСО, туристическая группа не регистрировалась в МЧС перед походом. Южный региональный поисково-спасательный отряд уточнил, что спасательные работы ведутся на высоте более 1700 метров, в поисках задействованы десять спасателей и три единицы техники.