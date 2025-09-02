Люксембург примет участие в закупках оружия у США для Украины
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден.
"Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать. Обычно это пакеты стоимостью 500 миллионов", - сказал Фриден.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО.
Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
