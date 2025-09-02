https://ria.ru/20250902/ljuksemburg-2039104120.html

Люксембург примет участие в закупках оружия у США для Украины

Люксембург примет участие в закупках оружия у США для Украины - РИА Новости, 02.09.2025

Люксембург примет участие в закупках оружия у США для Украины

Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:35:00+03:00

2025-09-02T14:35:00+03:00

2025-09-02T14:35:00+03:00

в мире

украина

сша

германия

сергей лавров

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_d596eaee553b4555d0f94335d3a2b7bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден. "Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать. Обычно это пакеты стоимостью 500 миллионов", - сказал Фриден. Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО. Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

