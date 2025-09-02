https://ria.ru/20250902/liviya-2038975705.html

Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям

Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям - РИА Новости, 02.09.2025

Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям

Власти востока Ливии ожидают от российских компаний предложений по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T03:41:00+03:00

2025-09-02T03:41:00+03:00

2025-09-02T03:41:00+03:00

в мире

ливия

триполи

бенгази

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:87:634:443_1920x0_80_0_0_ed9760bb1b59b432c85c4ab82945bd16.jpg

БЕНГАЗИ, 2 сен - РИА Новости. Власти востока Ливии ожидают от российских компаний предложений по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр инвестиций в правительстве на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди. "Есть возможность для взаимодействия в проектах, связанных с мирным атомом и с нефтеперерабатывающей областью. Однако мы пока не получили должного ответа от российских компаний", - сказал он\ РИА Новости При этом министр отметил, что основной преградой для реализации многих проектов остается нестабильная политическая ситуация в стране и международное санкционное давление. "Мы встречались с представителями российских компаний в Татарстане, с нашей стороны предложены проекты для инвестиций. Однако из-за международных санкций и политических сложностей они до настоящего времени не были реализованы", - добавил аль-Каиди. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20250831/liviya-2038600995.html

https://ria.ru/20250513/tripoli-2016595588.html

ливия

триполи

бенгази

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон