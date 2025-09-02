Рейтинг@Mail.ru
В Ливии оценили предложенную ООН дорожную карту - РИА Новости, 02.09.2025
07:25 02.09.2025
В Ливии оценили предложенную ООН дорожную карту
В Ливии оценили предложенную ООН дорожную карту
БЕНГАЗИ, 2 сен - РИА Новости. Предложенная ООН дорожная карта по решению ливийского кризиса нереализуема в условиях раскола в стране, заявил РИА Новости министр инвестиций в правительстве на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди. Ранее специальный представитель генсекретаря ООН по Ливии, глава миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Ханна Серваа Теттех заявляла, что ООН работает с заинтересованными сторонами в Ливии над разработкой новой политической дорожной карты. "Предложенная миссией ООН дорожная карта нереализуема, учитывая разделение властей (на Западе и Востоке страны - ред.), и представляет собой трату времени", - сказал РИА Новости аль-Каиди. По его словам, предпринятые ранее шаги со стороны международного сообщества привели к приходу коррумпированных властей. "Дбейба (глава правительства национального единства Абдельхамид - ред.) пришел к власти при помощи средств, полученных незаконным путем, и в результате нечестного политического процесса. Целью было затянуть кризис, а не разрешить его", - добавил ливийский министр. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
в мире, триполи, восток, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон, ливия
В мире, Триполи, Восток, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН, Ливия
© AP Photo / Mohammad HannonЛивия
© AP Photo / Mohammad Hannon
Ливия. Архивное фото
