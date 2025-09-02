https://ria.ru/20250902/liksutov-2039023672.html

Ликсутов: производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7%

Ликсутов: производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7% - РИА Новости, 02.09.2025

Ликсутов: производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7%

С января по июнь 2025 года производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:13:00+03:00

2025-09-02T12:13:00+03:00

2025-09-02T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039023087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bb0d8f285513423bc0b40add5081e92.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С января по июнь 2025 года производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город всесторонне поддерживает автомобильную промышленность. Для динамичного развития отрасли столица предлагает набор эффективных инструментов поддержки, благодаря которым компании увеличивают производственные мощности и расширяют ассортимент. Так, с января по июнь 2025 года производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Отмечается, что за первое полугодие 2025 года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 5,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года."Сегодня в Москве работает около 30 производителей автомобилей, прицепов и полуприцепов, электротранспорта и комплектующих, в том числе двигателей и аккумуляторов. В частности, столица становится одним из центров развития электромобилестроения в стране — инновационными проектами в этой сфере уже занимаются более 20 резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", — заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Один из игроков на рынке автомобилестроения Москвы — компания "Глобал Терраника", которая разрабатывает и производит высокотехнологичные гусеничные вездеходы нового поколения для экстремальных условий — например, в заснеженной или заболоченной местности. Вездеход Expedition разработан совместно с Московским политехом (МИП Авиа-Концепт) и Кузовным ателье CARDI. Вездеход обладает гибридной силовой установкой, запасом хода свыше 1000 километров, конвертируемым салоном и багажным отсеком в 800 литров.НАМИ — научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии России. На предприятии реализован полный цикл разработки транспорта, от идеи до производства и сертификации, его производственные площадки выпускают автомобили, мотоциклы, узлы и компоненты для транспорта. Одна из передовых разработок центра — электромотоцикл "Аурус Мерлон", получивший название в честь зубца кремлёвской стены. В прошлом году новинка стала лауреатом национальной премии "Лучший промышленный дизайн" по мнению экспертов и по результатам народного голосования.Другая столичная компания "Арт-Лайн Технолоджи" производит гоночные автомобили, управляет автодромами и ведет научно-технические разработки в автоспорте. Компания разрабатывает, собирает и сопровождает в эксплуатации гоночные болиды. Ее инженеры и конструкторы реализуют проекты полного цикла: от эскиза до готового автомобиля. За годы работы компания произвела шасси для десятков гонщиков, включая будущих пилотов Формулы‑1. Команда имеет опыт международной деятельности и продолжает активно развивать автоспорт, инвестируя в молодёжные проекты и инфраструктуру.Предприятие "Альфа Автоматив Техноложиз" создано в 2007 году и производит внешние и структурные компоненты кузова легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Сегодня компания является поставщиком продукции для нужд "АвтоВАЗа" и автомобилестроительного завода Haval Motor Manufacturing Rus. Производственные линии и мощности позволяют ежегодно выпускать более 170 отдельных деталей в объеме свыше 20 миллионов единиц внешних и структурных компонентов кузова автомобилей.Ранее Собянин в своем телеграм-канале объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности. В столичном промышленном секторе работают больше 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек — это каждый 10-й работающий житель Москвы.

https://ria.ru/20250829/liksutov-2038306685.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов