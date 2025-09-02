https://ria.ru/20250902/likhoradka-2039122023.html

Первые случаи лихорадки чикунгунья в России: грозит ли нам новая пандемия?

Первые случаи лихорадки чикунгунья в России: грозит ли нам новая пандемия?

Роспотребнадзор сообщил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья на территории России. Заболевшие отдыхали на Шри-Ланке. Чем опасно это заболевание и есть... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Роспотребнадзор сообщил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья на территории России. Заболевшие отдыхали на Шри-Ланке. Чем опасно это заболевание и есть ли угроза для возникновения эпидемии — в материале РИА Новости.Эпидемия в КитаеУченые заговорили об этой экзотической болезни после июньской вспышки в китайской провинции Гуандун. Эпицентром стал город Фошань. Число заболевших — больше трех тысяч, с конца июля показатель новых заражений стабильно уменьшался.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что заболевание поддается контролю и профилактике. И подчеркнул: власти продолжат обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов.Всего в мире с начала 2025-го, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, зарегистрировано около 240 тысяч случаев в 16 странах и 90 летальных исходов.Впервые вирус обнаружили в 1952 году в Танзании, затем он появился в других странах Африки и Азии, позднее его стали регистрировать в Европе и США — в основном как завозной, за счет туристов.Сильная головная боль, тошнота и слабостьТемпература тела до 40 градусов, сильная головная боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошнота и слабость могут быть симптомами лихорадки чикунгунья. Эта болезнь передаtтся человеку только через укусы насекомых, сообщается в телеграмм-канале столичного департамента здравоохранения.Там же подчеркивают: чикунгунья не распространяется воздушно-капельным или контактным путем.Основными переносчиками вируса выступают комары рода Aedes, преимущественно Aedes aegypti — комар желтолихорадочный, и Aedes albopictus — комар азиатский тигровый. То есть даже при завозных случаях заболевание не может распространяться людьми при бытовых контактах."Симптомы проявляются через четыре-восемь дней после заражения и включают повышенную температуру тела (до 40 градусов), сильную головную боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошноту и слабость. Лечение проводится симптоматически в инфекционном стационаре. Основная мера профилактики — защита от укусов комаров в регионах, где эта болезнь распространена", — сообщает заместитель главного врача по медицинской части ИКБ № 1 Алексей Самков."Ходить согнувшись, искривившись"Хотя болезнь редко бывает смертельной, она все же способна выбить из колеи на месяцы. После короткой острой стадии с высокой температурой и сыпью у пациентов возможны боли в суставах, которые могут сохраняться несколько лет.Кстати, само слово "чикунгунья" происходит из языка народа маконде и переводится как "ходить согнувшись, искривившись", что образно описывает один из характерных симптомов болезни — сильную боль в суставах."Если вы вернулись из поездки в регионы, где распространена чикунгунья, при появлении таких симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу", — подчеркивает столичный Депздрав.Есть ли угроза эпидемии?Ситуацию распространением лихорадки контролирует Роспотребнадзор."При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует. Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемической опасности", — сообщили в ведомстве.Следует отметить, что в России действует федеральный проект "Санитарный щит", его задача — не допускать случаев завоза опасных инфекций. Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", которая позволяет оценить и минимизировать риски.

здоровье - общество