Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США

Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США

сша

алексей лихачев

дональд трамп

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Официальных контактов у Росатома с министерством энергетики США за время второго президентского срока Дональда Трампа еще не было, однако теоретически все возможно, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Официальных не было... Теоретически все возможно", - сказал Лихачев.

сша

2025

