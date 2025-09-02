Рейтинг@Mail.ru
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/lihachev-2039012083.html
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США - РИА Новости, 02.09.2025
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США
Официальных контактов у Росатома с министерством энергетики США за время второго президентского срока Дональда Трампа еще не было, однако теоретически все... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:48:00+03:00
2025-09-02T09:48:00+03:00
сша
алексей лихачев
дональд трамп
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_437:0:2868:1367_1920x0_80_0_0_c264411fbf16df66acfeac71e3a9a524.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Официальных контактов у Росатома с министерством энергетики США за время второго президентского срока Дональда Трампа еще не было, однако теоретически все возможно, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Официальных не было... Теоретически все возможно", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993805016.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_86a24af9188a6268aa909735b87ca5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, алексей лихачев, дональд трамп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
США, Алексей Лихачев, Дональд Трамп, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США

Лихачев: у Росатома пока нет официальных контактов с Минэнерго США

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Официальных контактов у Росатома с министерством энергетики США за время второго президентского срока Дональда Трампа еще не было, однако теоретически все возможно, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Официальных не было... Теоретически все возможно", - сказал Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Лихачев прокомментировал санкции США в отношении "Росатома"
15 января, 11:20
 
СШААлексей ЛихачевДональд ТрампГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала