Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США - РИА Новости, 02.09.2025
Лихачев прокомментировал контакты "Росатома" с Минэнерго США
Официальных контактов у Росатома с министерством энергетики США за время второго президентского срока Дональда Трампа еще не было, однако теоретически все... РИА Новости, 02.09.2025
сша
алексей лихачев
дональд трамп
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Официальных контактов у Росатома с министерством энергетики США за время второго президентского срока Дональда Трампа еще не было, однако теоретически все возможно, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Официальных не было... Теоретически все возможно", - сказал Лихачев.
сша
2025
США, Алексей Лихачев, Дональд Трамп, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
