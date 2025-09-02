https://ria.ru/20250902/krokus-2039047872.html

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард - РИА Новости, 02.09.2025

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард

Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" рассказали в суде, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть шоу, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:21:00+03:00

2025-09-02T12:21:00+03:00

2025-09-02T12:21:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935112490_263:0:2819:1438_1920x0_80_0_0_57f07d2996a14795e46934a959d96e24.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" рассказали в суде, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть шоу, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Думали, что это петарды. Звук был похож на хлопки. Думали, что это такой элемент шоу, но когда увидели террористов, входивших в зал, сразу всё поняли", - рассказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

https://ria.ru/20250902/krokus-2038981320.html

https://ria.ru/20250902/terakt-2038974262.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус