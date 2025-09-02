Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард - РИА Новости, 02.09.2025
12:21 02.09.2025
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард
Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" рассказали в суде, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть шоу, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" рассказали в суде, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть шоу, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Думали, что это петарды. Звук был похож на хлопки. Думали, что это такой элемент шоу, но когда увидели террористов, входивших в зал, сразу всё поняли", - рассказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" приняли выстрелы за хлопки от петард

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" рассказали в суде, что приняли выстрелы за хлопки от петард как часть шоу, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Думали, что это петарды. Звук был похож на хлопки. Думали, что это такой элемент шоу, но когда увидели террористов, входивших в зал, сразу всё поняли", - рассказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
