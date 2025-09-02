https://ria.ru/20250902/kravtsov-2039207998.html

Челябинская область активно участвует в программах Минпросвещения

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Челябинская область в установленные сроки выполняет все задачи в сфере образования, активно участвует в программе капремонта, а также построит флагманскую передовую школу, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Во вторник состоялась двусторонняя встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора региона Алексея Текслера. По словам главы региона, Челябинская область реализует много проектов Минпросвещения. "Я вам очень благодарен за эту поддержку. Главной целью развития системы образования мы считаем необходимость обеспечить вклад в укрепление суверенной системы образования в стране, причем по всем направлениям", – цитирует пресс-служба слова губернатора. "Челябинская область выполняет все задачи в установленные сроки. Регион активно участвует в программе капитального ремонта, в которую по поручению президента РФ с этого года вошли колледжи и детские сады. Отдельно мы договорились и поддержим создание кластера по педагогическому образованию в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Здесь созданы прекрасные условия для подготовки будущих учителей", - цитирует пресс-служба слова министра Кравцова. Также Кравцов обратил внимание губернатора на важность тщательного подхода к созданию в Челябинске передовой школы, в которой смогут обучаться талантливые ребята из разных регионов, эта задача выполняется по поручению президента России. По данным пресс-службы правительства региона, в Челябинской области функционирует около 3,4 тысячи образовательных организаций, где обучаются более 800 тысяч детей. В 2024 году в первый класс пошли более 40 тысяч мальчиков и девочек. Регион последовательно реализует стратегию развития образования по принципу единой вертикали, уделяя особое внимание как качеству обучения, так и подготовке педагогических кадров. Губернатор отметил, что за последние шесть лет в Челябинской области ввели в эксплуатацию 63 детских сада, в 2025 году будет введено еще шесть, построено 20 школ, до конца года планируется открытие еще двух школ, добавляется в сообщении. Значительные усилия направлены на капитальный ремонт образовательных учреждений: с 2019 года капитально отремонтированы 73 школьных здания, 132 детских сада, 20 загородных лагерей, плюс два по федеральной программе, в которых построены модульные корпуса. До 2027 года запланирован ремонт еще 51 объекта, поясняет пресс-служба. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке рассказал, что, так, в Челябинске запущена большая общеобразовательная школа "Ньютон", которая была построена при поддержке министерства просвещения, рассчитанная на 1,5 тысячи мест. "Она оборудована по последнему слову техники… Также посмотрели (совместно с министром Кравцовым - ред.) на площадку передовой флагманской школы, которая также будет реализована при поддержке Минпросвещения. Сергей Сергеевич одобрил площадку, которую мы предложили, сейчас будем заниматься вопросами проектирования. Это непросто школа, это комплекс образовательный вместе с номерами для проживания. Она фактически будет функционировать по принципу интерната. Это особая концепция", - сказал Литке журналистам.

