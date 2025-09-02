https://ria.ru/20250902/korpusa-2039190462.html

Быстровозводимые корпуса для отдыха детей построят в Тверской области

Быстровозводимые корпуса для отдыха детей построят в Тверской области - РИА Новости, 02.09.2025

Быстровозводимые корпуса для отдыха детей построят в Тверской области

В Тверской области в 2026 году при поддержке областного и федерального бюджетов введут два быстровозводимых корпуса в загородных лагерях "Лесная сказка" и... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Тверской области в 2026 году при поддержке областного и федерального бюджетов введут два быстровозводимых корпуса в загородных лагерях "Лесная сказка" и "Буревестник" Бежецкого и Калязинского округов, где ежегодно летом отдыхает около 1 тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства региона. Каждый корпус рассчитан на размещение порядка 60 человек. Он включает комнаты для проживания детей и вожатых, санитарные помещения, веранду. Будут также созданы условия для людей с ограничениями по здоровью. В области продолжается модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Одно из актуальных направлений — создание быстровозводимых корпусов для проживания детей. Ввод в 2026 году новых модульных объектов рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства под руководством губернатора Верхневолжья Игоря Рудени. В июне этого года глава региона и депутат Государственной Думы России Владимир Васильев оценили преимущества таких зданий при посещении лагеря "Спутник" в Калининском округе. Современные быстровозводимые корпуса для размещения детей также установлены в лагере "Зарница" в Ржевском округе. Мероприятия по укреплению материально-технической базы оздоровительных лагерей соответствуют задачам президентского национального проекта "Молодежь и дети".

тверская область

2025

Новости

