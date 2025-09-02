https://ria.ru/20250902/knr-2038998509.html

Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять взаимодействие в ШОС

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. России, Китаю и Монголии необходимо укреплять взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставшей основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине."России, Китаю и Монголии нужно укреплять взаимодействие в ШОС, которая стала основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

