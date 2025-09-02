Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять взаимодействие в ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
08:14 02.09.2025 (обновлено: 09:08 02.09.2025)
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять взаимодействие в ШОС
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. России, Китаю и Монголии необходимо укреплять взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставшей основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине."России, Китаю и Монголии нужно укреплять взаимодействие в ШОС, которая стала основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
россия, китай, си цзиньпин, шос, монголия, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, ШОС, Монголия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. России, Китаю и Монголии необходимо укреплять взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставшей основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
"России, Китаю и Монголии нужно укреплять взаимодействие в ШОС, которая стала основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
РоссияКитайСи ЦзиньпинШОСМонголияСаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ мире
 
 
