Ушаков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае
15:21 02.09.2025 (обновлено: 15:51 02.09.2025)
Ушаков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было множество контактов в Китае. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было множество контактов в Китае."Была масса контактов между лидерами - когда они сидели за столом, во время концерта, когда они общались в ходе ШОС, в ходе "ШОС плюс". Мне кажется, лидеры наговорились", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было множество контактов в Китае.
"Была масса контактов между лидерами - когда они сидели за столом, во время концерта, когда они общались в ходе ШОС, в ходе "ШОС плюс". Мне кажется, лидеры наговорились", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

Кортеж президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний в Пекине

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух перед встречей с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Пекине

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время беседы в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 10

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 10

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 10

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 10

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
