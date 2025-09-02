https://ria.ru/20250902/kitay-2039129637.html

Ушаков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае

Ушаков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае - РИА Новости, 02.09.2025

Ушаков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина в Китае

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было множество контактов в Китае. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:21:00+03:00

2025-09-02T15:21:00+03:00

2025-09-02T15:51:00+03:00

в мире

китай

си цзиньпин

россия

пекин

владимир путин

юрий ушаков

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039067668_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_608c84fbfe2fc4b27eda02c76287fe90.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было множество контактов в Китае."Была масса контактов между лидерами - когда они сидели за столом, во время концерта, когда они общались в ходе ШОС, в ходе "ШОС плюс". Мне кажется, лидеры наговорились", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250902/kitay-2038860686.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, си цзиньпин, россия, пекин, владимир путин, юрий ушаков, шос, саммит шос в китае в 2025 году